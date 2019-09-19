Genç çevreciden senatörlere ders

İsveç parlamentosu önünde iklim değişikliğine dikkat çekmek için başlattığı “Fridays For Future” eylemleriyle öğrenci protestolarının sembolü haline gelen iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, ABD’li siyasetçilere iklim değişikliğiyle yeterince mücadele etmediklerini söyledi. Thunberg, İngiltere’den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu’nu geçerek New York’a gelmişti.

BBC’nin haberine göre Thunberg, Washington’da bir araya geldiği ABD Senatosu’nun iklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu üyelerine hitaben “Biliyorum deniyorsunuz, ama yeterince sıkı çalışmıyorsunuz. Üzgünüm” dedi. İklim değişikliğiyle mücadeleden sorumlu ekibin lideri Senatör Ed Markey, Greta Thunberg için “süper güç” nitelendirmesi yaparak “Meseleye daha önce hiç olmadığı kadar dikkat çektiniz” ifadesini kullandı.

Thunberg, 23 Eylül’de Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde yapacağı konuşma öncesi kendisinden “gezegenimizin en büyük savunucularından biri” diye bahseden eski ABD Başkanı Barack Obama ile de görüştü. Obama, Thunberg’e “Sen ve ben bir takımız” dedi. Genç aktivist ABD Kongresi’nde de bir konuşma yaptı.

ÖĞRENCİLER EYLEMDE

Öte yandan New York’ta bir milyondan fazla öğrenci, cuma günü okula gitmeyerek iklim değişikliğine karşı başlatılan “Fridays For Future” eylemlerine katılacak. Cuma günkü protestolarda Thunberg de yerini alacak. Türkiye’de de birçok sivil toplum kuruluşu ve okul iklim grevi yapacak.