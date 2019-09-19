Justin Trudeau: Kanada Başbakanı yüzü boyalı Alaaddin fotoğrafı yüzünden ırkçılıkla suçlandı, özür diledi

Time Magazine

Kanada Başbakan Justin Trudeau yaklaşık 20 yıl önce bir okul partisinde çekilen, yüzünü kahverengiye boyadığı fotoğrafı için özür diledi.

Time dergisi tarafından ortaya çıkarılan fotoğraf, 21 Ekim'de yapılacak seçimlerde öncesinde Trudeau'yu zor durumda bıraktı.

Trudeau, öğretmenlik yaptığı lisenin 2001 yıllığından alınan fotoğraf için "O dönemde bunun ırkçı görüneceğini düşünmemiştim. Ama şimdi bunun ırkçı bir şey olduğunu kabul ediyorum ve özür diliyorum" dedi.

Fotoğrafın okulun, "Binbir Gece Masalları" temalı galasında çekildiği belirtiyor. Fotoğrafta yüzü boyalı olan Trudeau, "Alaaddin' kılığında görülüyor.

Sosyal medyada büyük tepki çeken fotoğrafı Müslüman örgütlerin yanı sıra siyasetçiler ve yazarlar da eleştirdi.

Kanadalı Müslümanlar Konseyi Başkanı Mustafa Farooq, "Başbakanı siyah/kahveringi yüzle görmek çok üzücü. Siyah/kahverengi yüz, kınanması gereken ırkçılık tarihine ve Oryantalist mitolojiye gönderme yapan kabul edilemez bir şey" dedi.

Farooq, açıklamasında insanların yirmi yıl içinde değişebileceği de dikkat çekti.

Konsey özür açıklaması için daha sonra Twitter üzerinden Trudeau'ya teşekkür etti.

Reuters

İstifa çağrısı

Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti'nin lideri Andrew Scheer, fotoğrafın "ırkçı" olduğunu savunarak "Kanadalıların bu akşam muhakeme yeteneği ve dürüstlükten uzak, ülkeyi yönetmeye uygun olmayan bir başbakan gördüler" diye konuştu.

Yeni Demokrat Parti'nin lideri Jagmeet Singh ise fotoğrafın "rahatsız edici" ve "hakaretamiz" olduğunu söyledi.

Yeşiller Partisi lideri Elizabeth May de Twitter mesajında fotoğraftaki "ırkçılık karşısında şoke olduğunu" ifade etti.

'İki yüzlülük'

Toronto Sun adlı tabloid gazetenin siyaset yorumcularından Brian Lilley, "İki yüzlülük" dediği fotoğraf nedeniyle Trudeau'nun istifa etmesi gerektiğini savundu.

Siyaset bilimcisi Max Cameron ise "siyasi çizgisini çok kültürlülük ve hoşgörü ekseninde konumlandıran Treudeau ağır bir darbe aldı" dedi.

Kamuyu yoklamaları göçmen yanlısı ve etnik azınlıklara hitap eden politikalarıyla bilinen Trudeau'nun kamuoyu desteğinin iyice azaldığına işaret ediyor.

Yorumcular, 2015'te iktidara gelen Trudeau'yu zorlu bir seçim yarışının beklediğine dikkat çekiyor.