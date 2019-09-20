Hustlers: Jennifer Lopez'in başrolünde bir striptizciyi canlandırdığı film Malezya'da yasaklandı

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Ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı Hustlers filminin gösterimi 'içerdiği müstehcen sahneler' nedeniyle Malezya'da yasaklandı.

Malezya'da radyo, televizyon ve sinema yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu, filmde yer alan dansların erotik olduğunu, çıplaklık içerdiğini ve filmin birçok sahnesinde uyuşturucu kullanımının görüldüğünü ifade ederek 'kamuya açık alanlarda yayınlanması sakıncalıdır' dedi.

Hustlers, hem ABD'de hem de Avrupa'da vizyondaki filmler arasında gişe hasılatı bakımından ilk sıralarda yer alıyor.

Film, bir grup striptiz dansçısı kadının zengin müşterilerini soymak için yaptıklarını konu alıyor.

Constance Wu ve Julia Stiles'ın da yer aldığı film kadrosunda Lizzo ve Cardi B gibi şarkıcılar da küçük roller üstleniyor.

Film 2015'te New York Times gazetesinde yayımlanan ve viral olan bir makaleden esinleniyor.

Film 13 Eylül'de Türkiye'de de gösterime girmişti.