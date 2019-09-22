Trump'tan flaş İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde gerilimin tırmandığı İran hakkındaki kararını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok" dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde gerilimin tırmandığı İran hakkındaki kararını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok" dedi.