Trump'tan flaş İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar, 15:56

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde gerilimin tırmandığı İran hakkındaki kararını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İranlı yetkililerle görüşme planım yok" dedi.

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