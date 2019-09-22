Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi: Tüm dünya tehlike altında

Başkent İslamabad’da Türk gazetecilere konuşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan’ın nükleer silah sahibi olmasına işaret ederek “dünyanın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya” olduğuna dikkat çekti.

Hindistan’ın Hindu milliyetçisi Başbakanı Narendra Modi’yi “Hitler politikası izlemekle” suçlayan Alvi, bu ülkede 30 yıldır “azınlık karşıtı politika izlendiği” değerlendirmesinde bulundu. Alvi, 1984-1986 arasında neredeyse günde 3 bin kişi öldürülüyordu. Hindistan, kendi tarihi olan 600-700 senelik İslami tarihini reddediyor” ifadelerini kullandı.

‘Keşmir halkı ev hapsinde’

Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir kararı sonrasındaki uygulamaları için “Keşmir halkının tümü ev hapsindedir. İletişim 40 gündür kapalı. 100 binden fazla kişi öldürüldü, kadınlara tecavüz edildi. 8-9 Keşmirli’ye 1 asker düşüyor. Ama onları bastıramıyorlar” şeklinde konuştu.

Hindistan’ın Keşmir’i “iç meselesi” olarak sunması nedeniyle Birleşmiş Milletler’de (BM) konuya ilişkin 1972’den beri toplantı yapılmadığını söyleyen Alvi, son dönemde dile getirilen “İki taraflı bir meseledir, bir anlaşmazlıktır” tezini ise “dünyanın kafasını karıştırmak için yapılmış bir girişim” olarak yorumladı. Alvi, Pakistan’ın masaya oturma teklifinin de Yeni Delhi yönetimi tarafından reddedildiğini söyledi.

‘Nükleer düğme faşistin elinde’

Hem Hindistan hem de Pakistan’ın nükleer silahlara sahip olması nedeniyle uluslararası toplumda oluşan endişeler Avli’nin de gündemindeydi. Pakistan Cumhurbaşkanı, “Şu andaki en önemli sorun, nükleer silah düğmesinin üzerinde bir faşistin elinin olması. Dünya büyük bir tehlike altında” ifadelerini kullandı. Keşmir’in Pakistan’ın parçası olması gerektiğini söyleyen Alvi, bölgedeki siyasi liderlerin serbest bırakılmasını ve BM kararlarına göre plebisit yapılmasını istedi.

Hindistan’ın masaya gelmemesi halinde olabileceklerle ilgili soruya yanıt veren Alvi, böyle bir durumda Keşmir’de çok daha fazla direnişin olacağını belirtti. “Mesela mülteci sorunu ortaya çıkacak, insanlar Keşmir’de sınır geçecek, Pakistan’a gelecektir” ifadelerini kullandı.

Pakistan’ın savaş başlatmayacağını, ancak bu seçeneğe hazırlıklı olduklarını da ifade eden Alvi, “Eğer Hindistan savaş açarsa, Pakistan bu savaşa girer. İki uçaklarını düşürdük, bir pilotlarını jest olsun diye geri verdik. Buradaki en tehlikeli şey, Hindistan’ın nükleer silaha sahip olması. Hiroşima, Nagazaki gibi olayların olmamasını istiyoruz” şeklinde konuştu. “Savaşa girilmesi mesele değil, ama dünya daha insani bir şeyler bekliyor” diyen Alvi şöyle konuştu: “Cansız bedeni Akdeniz’de sahile vuran göçmen çocuk (Alan Kurdi) fotoğrafını hatırlıyorsunuz. Gerekirse bir fotoğraf bile dünyayı değiştirebilir.”

‘Türkiye etkisini kullanmalı’

Türk liderlerinden beklentileri sorulan Alvi, “Türkiye dünyayı bu konuda daha fazla etkileyebilir. Türk liderlerinden Keşmir davasını harekete geçirmelerini bekliyoruz” yanıtını verdi. Türkiye’nin de gündeminde olan sığınmacılar konusunda da konuşan Alvi, “Türklerle tarihi bağlarımız var ve aynı şekilde düşünüyoruz. Ama dünyada ekonomik çıkarlar ön planda tutuluyor. İnsanların çektiği acılar ise umursanmıyor. Pakistan ve Türkiye ise insani yanları daha ön plana çıkarıyorlar. Pakistan ve Türkiye çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın geri kalanı bize insanlığı öğretiyor ama daha 100’er tane bile mülteciyi ülkelerine almadılar” değerlendirmesinde bulundu.