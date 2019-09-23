Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kılığında Yunanistan'dan İsviçre'ye gitmeye çalışırken yakalandı

Bayramı ülkesinde geçiren 37 bin Suriyeli, Türkiye'ye döndü

Bayramı ülkesinde geçiren 37 bin Suriyeli, Türkiye'ye döndü RAMAZAN ve Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyeliler'in, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Şu ana kadar 37 bin Suriyelinin döndüğü öğrenildi.