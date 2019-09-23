BM üyesi bazı ülkelerden Suudi Arabistan'a kınama

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 42'nci oturumunun son haftasında çoğunluğu Batılı bazı ülkeler, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini ortak açıklamayla kınadı.

İHK'de Avustralya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Sally Mansfield'in 20'den fazla ülke adına okuduğu ortak açıklamada, Suudi Arabistan'daki gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve muhaliflere yönelik işkence, yasa dışı gözaltılar ve adaletsiz yargılama iddialarından derin endişe duyulduğu vurgulandı.

SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve cinayetin sorumlularının cezalandırılması için Suudi Arabistan'a çağrıda bulunuldu.

İNGİLTERE VE ALMANYA DA VAR

Ortak açıklamaya Avustralya'nın yanı sıra İngiltere, Almanya ve Kanada gibi ülkelerin de imza koyduğu öğrenildi. BM İnsan Hakları Konseyinin 42'nci oturumu 27 Eylül Cuma günü sona erecek. Geçen haziran ayında yapılan İHK'nin 41. oturumuna, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın açıkladığı rapor damga vurmuştu.

Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma yürüten Özel Raportör Callamard, AA'ya yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi" ifadesini kullanmış, İHK'ye ve BM Güvenlik Konseyine sorumluların yargılanması için harekete geçme çağrısı yapmıştı.