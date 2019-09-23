F-16’lar Fırat’ın doğusunda uçtu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de yapılan uçuşu, “Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün (dün) 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi” açıklamasıyla duyurdu. Uçuşun, YPG tarafından kontrol edilen Fırat Nehri’nin doğusunda gerçekleştirildiği öğrenildi.

Resmi adı “Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı” olan IŞİD’le mücadele uluslararası koalisyonu, 2014 yılında ABD öncülüğünde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 66 ülkenin katılımıyla oluşturulmuştu. Türkiye’nin iki F-16 ile icra ettiği uçuş, son dönemde IŞİD’le mücadele koalisyonu görev gücü kapsamında yapılan ilk uçuş olma özelliği taşıyor.

Türkiye ile ABD, Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin kontrol ettiği bölgede güvenli bölge oluşturulması çalışmalarına 7 Ağustos’ta vardıkları mutabakatın ardından başlamış, Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulmasının ardından ilk olarak insansız hava araçları ile uçuş yapılsa, daha sonra helikopterlerle üç ayrı hava devriyesi yapılmış, ardından da müşterek kara devriyesi yapılmıştı. Buna karşın Türk F-16’ların Fırat’ın doğusundaki uçuşunu, güvenli bölge çalışmaları kapsamında değil, IŞİD’le mücadele koalisyonu görev gücü kapsamında gerçekleştirildi. Türk F-16’ların uçuşu, IŞİD’le mücadele görev gücü kapsamında yapılsa da Türkiye’nin oluşturulmasını istediği güvenli bölge üzerinde yapılmış olması nedeniyle önem taşıyor. Öte yandan hava sahası ABD tarafından kontrol edilen Fırat’ın doğusundaki Türk F-16’ların uçuşunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı görüşme öncesi gerçekleştirilmesi de dikkat çekti.