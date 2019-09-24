Çevre eylemcisi gençler Türkiye dahil beş ülkeyi BM'ye şikayet etti

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Çevre eylemcisi Greta Thunberg ve 15 genç arkadaşı, küresel ısınmayla mücadelede yeterli çaba göstermedikleri şikayetiyle Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti.

Şikâyette, bu ülkeler 30 yıl önce imzaladıkları Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlandı.

16 yaşındaki İsveçli çevre eylemcisi Tunberg ve yaşları 8 ila 17 arasında değişen, 12 ülkeden 15 genç, "Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı yeterli ve zamanında önlemler almayarak çocuk haklarını ihlal etmekle" suçladı.

ABD dışındaki tüm BM üyesi ülkeler, çocuk sağlığı ve haklarını korumak için yapılan sözleşmeyi imzalayıp, kabul etti.

Şikâyet dilekçesi, 2014'te yürürlüğe giren ve az bilinen çocukların haklarının ihlal edildiklerini düşündükleri durumlarda, Çocuk Hakları Komitesi'ne şikayette bulunabilmelerine izin veren "isteğe bağlı protokol" uyarınca yapıldı.

Komitenin şikâyetteki suçlamaları araştırıp, söz konusu ülkelere sorunun nasıl düzeltilebileceği konusunda tavsiyeler vermesi öngörülüyor.

16 genç müştekiye Hausfeld LLP adlı avukatlık şirketi ve Earthjustice adlı çevreci bir hukuk grubu destek veriyor.

Tavsiyeler bağlayıcı değil

Avukat Michael Hausfeld, komitenin tavsiyelerinin yasal açıdan bağlayıcı olmamakla birlikte, isteğe bağlı protokolü kabul eden 44 ülkenin bu tavsiyelere uymayı taahhüt ettiğini söyledi.

Hausfeld komitenin tavsiyelerini 12 içinde yapmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Şikayet dilekçesinde adı geçen ülkeler, isteğe bağlı protokolü kabul eden 44 ülke arasında ve dünyanın önde gelen kirleticilerinden sayılıyorlar. Bu ülkeler aynı zamanda, dünyanın başlıca ekonomilerini oluşturan G20 ülkeleri arasında.

Dünyanın en büyük kirleticileri ABD, Çin ve Hindistan isteğe bağlı protokolü kabul etmemişti.

Fransa ve Almanya son yıllarda karbon salımlarını azaltmak için adımlar atsa da, avukatlık şirketi geçmişte bu ülkelerin de atmosferin kirletilmesinde büyük rol oynadığını savunuyor.