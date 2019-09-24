Milletvekili, gazeteciyi kafasından vurdu

Siyasi belirsizliğin devam ettiği ve ekonominin dibe çöktüğü Haiti’de dün senato başbakanı belirlemek için tekrar bir araya geldi. Bir hafta içinde ikinci kez bir araya gelen vekillerden Jean Marie Ralph Fethiere dün senato binasından çıkarken korku saldı.

Kendisini protesto eden göstericileri ve soru sormak isteyen gazetecileri gören Fethiere, bir anda belindeki silahına sarıldı. Tabancasıyla bir anda ateş açmaya başlayan Fethiere ortalığı karıştırdı. Etrafa ateş açan Fethiere bir gazeteciyi yüzünden vurdu, bir diğer kişiyi de yaraladı. Associated Press ajansının fotoğrafçısı olarak çalışan Chery Dieu-Nalio kanlar içinde kalırken olay yerine gelen sağlık ekipleri adama müdahale etti.

Doktorlar gazetecinin yüzündeki kurşun parçalarını çıkardıklarını ve Dieu-Nalio’nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yaşananların ardından aracına binerek uzaklaşan silahlı vekil birkaç saat sonra kamuoyunun karşısına çıkarak açıklama yaptı. Fakat Fethiere’nin açıklamaları yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Fethiere tabancasıyla ateş açtığını dile getirmeden, “Militanların saldırısına uğradım. Beni aracımdan çıkarmak istediler ve ben de kendimi korudum. Kendini korumak bir haktır. Silahlı insanlar beni tehdit etti ben de aynı şekilde karşılık verdim” dedi. Üzerindeki İngilizce “basın” anlamına gelen “Press” yazılı kurşun geçirmez yelek ve baret olan Dieu-Nalio’nun gazeteci olduğunu bilmediğini de söyleyerek adeta, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Fethiere’nin silahlı saldırısı uluslararası basınının da gündemine oturdu.

Kaynak: Sözcü