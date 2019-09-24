Demi Moore: 15 yaşımdayken annemin para aldığı bir adam tarafından kendi evimde tecavüze uğradım

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ABD'li ünlü oyuncu Demi Moore, 15 yaşındayken bir adamın annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

ABC televizyon kanalının Good Morning America (Günaydın Amerika) programına konuk olan 56 yaşındaki Hollywood yıldızı Moore, 15 yaşındayken eve geldiğinde yetişkin bir adamla karşılaştığını anlattı.

Moore, "Bana tecavüz ettikten sonra 'Annen seni bana sattı' dedi. Hem tecavüze uğramıştım, hem de inanılmaz bir ihanete" diye konuştu.

Moore adamın evi terk etmeden önce kendisine "Annen tarafından 500 dolara satılmak nasıl bir his?" diye sorduğunu da söyledi.

Moore annesinin bir alkolik olduğunu ve kendisi daha 18 yaşına gelmeden barlara götürdüğünü de anlattı.

Demi Moore'un annesi 1998 yılında hayatını kaybetmişti.

Getty ImagesDemi Moore ve Bruce Willis, evli olduıkları dönemde 'Hollywood'un en gözde çifti' olarak anılıyordu.

Moore, 'O gün o kişinin evden çıkmadan önce söylediklerinin doğru olduğuna inanıyor musun?' sorusuna ise "Kalbimin derinliklerinde buna inanmıyorum. Bunun sıradan bir pazarlık sonucu olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de annem bu adama kapıyı açtı, beni de tehlikeye attı" diye konuştu.

1990'lı yıllarda Hollywood'un en büyük yıldızlarından birisi olan Demi Moore, Hayalet (Ghost) ve Birkaç İyi Adam (A Few Good Men) gibi filmlerdeki performanslarıyla önemli başarılar yakalamıştı.

'Inside Out' adlı bir otobiyografi yayımlayan Demi Moore, kitabını eski eşi Bruce Willis'e, üç kızına ve annesine adadığını söylüyor.

Annesinin Demi Moore 12 yaşındayken intihar etmeye çalıştığını da anlatan ünlü oyuncu, "Onu hayata tutunmaya ikna eden bendim" diyor:

"Ağzına attığı hapları küçük parmaklarımla çıkarmıştım."

Moore röportajda annesinin daha sonra da defalarca intihara kalkıştığınu söyledi.

Moore kitabında 1980'li yıllarda uyuşturucu bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi de anlatıyor.