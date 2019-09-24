İran'da deprem

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı İze şehrinde 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 12 kilometre altında meydana geldi.

İze Valisi Mustafa Semali depremin yerel saatle 12.31’de meydana geldiğini söyleyerek, "Bugün İze şehrinde meydana gelen 7'nci deprem sonrasında şehirde olağanüstü duruma geçildi” dedi. Depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını aktaran Semali, "Bazı bölgelerde heyelan meydana geldi” ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA DEPREM

Bugün saat 11.00 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Silivri, Büyükçekmece'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Birçok veli çocuklarını almak için okullara koştu. İstanbul Valiliği, herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.