Trump: İran'a yaptırımlar daha da şiddetlenecek

ABD Başkanı Donald Trump başka ülkelerle çatışma arayışında olmadıklarını ancak ABD'nin çıkarlarını savunmak istediklerini söyledi.

İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduklarını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, "Çok iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. İran'la neler olacak bekleyip görelim, ancak İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Onlar da birşeyler yapacak, yapacakları şeyin onlar için akıllı bir şey olacağını düşünüyorum" dedi.

Trump'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ayrımcılık dünyada devam ediyor, harekete geçmek lazım. ABD geleneklerini güçlü bir şekilde savunmaktadır.

Bütün ayrım tarih boyunca olduğu, dünyada devam ediyor. Benim ülkem halkın iradesini her şeyin üzerinde tutan bir ülkedir. Ülkem açık ara dünyanın en güçlü ülkedir. Umarım bu gücü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız.

Gelecek küreselcilere değil, vatandaşlara ait olacaktır.

Dünyanın en büyük enerji üreticisi halindeyiz. Doğalgaz ve petrol üretiminde birinciyiz.

Adil ve dengeli bir ticaret istiyoruz. ABD uluslararası ticarette de reform yapmak istiyor.

Başbakan Boris Johnson'la harika bir ticaret anlaşması üzerinde çalışıyoruz.

Çin söz verdiği reformların hiçbirini yerine getirmedi. Çin bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı.

Bu adaletsizliğe karşı çok büyük gümrük vergileri getirdi. Çin'le ilişkilerimizde dengeyi sağlamaya kararlıyız. Umarım her iki tarafın çıkarlarına olan bir anlaşmaya varılır.

"Dünyadaki en büyük tehlike İran'daki baskıcı rejimdir. İran, Suriye ve Yemen'de kirli savaşların sponsorluğunu yapmaktadır. İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek için ABD'ye ile yapılan berbat nükleer anlaşmadan çekildim. İran'a yaptırımlar daha da şiddetlenecek. İran liderlerinin tehdit etmeyi bırakmaları gerekiyor."

İsrail ve komşuları arasında ilişkiler normalleşmeli.

Herkes savaşabilir, sadece en cesurlar barışı seçebilir.