6 yaşındaki evlatlık kızları 22 yaşında 'sosyapat cüce' çıktı!

''BİZİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI''

Florida'da altı yaşındaki Ukraynalı bir kızı evlat edinen Amerikalı bir anne, eski eşi ile birlikte evlatlık kızlarını terk etmekle suçlanıyor. Kristine, bu suçlamaları reddetti ve Michael ile birlikte kabul ettikleri kızın onları öldürmeye çalışan yetişkin bir dolandırıcı olduğunu söyleyerek dolandırıcılık kurbanı olduğunu iddia etti. Kristine, eski kocası ve kendisinin, yıllardır onları terörize eden Natalia'nın kurbanları olduğunu iddia ediyor. "Küçük kız", evlat edinen annesini elektrikli bir çite itmeye , kahvesine çamaşır suyu dökmeye ya da eski kocasını uykusunda bıçaklamakla tehdit etti. Orjinal doğum sertifikası Mayıs 2010 tarihli olan, Natalia'nın bu belgeye göre, evlat edinildiğinde 6 yaşında olması gerek fakat, Natalia'da yapılan diş muayeneleri, gerçek yaşı hakkında yalan söylediğini tespit etti. İngiliz basınının belirttiğine göre, Natalie, 22 yaşında 'sosyopat bir cüce' ve bir çocukmuş gibi davranıyor.

EVDEKİ DÜŞMAN FİLMİNİ HATIRLATTI

Sinema tarihinin en korkunç "çocuk" karakterlerinden Esther'in muamma dolu ürkütücü hikayesinin beyaz perde aktarıldığı Evdeki Düşman filmi, şok edici bir senaryoya sahip. Bebekleri ana karnındayken yaşamını yitiren Kate ve John büyük bir travma yaşamışlardır. Hayatları perişan olan çift bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar. Bu elim olay, hem evliliklerini hem de Kate'in kırılgan ruh halini olumsuz yönde etkilemiştir çünkü Kate kabusların ve geçmişinden gelen şeytani ruhların pençesindedir. Yaşamlarını olağan hale sokmaya çalışan çift bir çocuk daha evlat edinmeye karar verir. Gerek John gerek Kate yöredeki bir yetimhanede Esther adındaki "küçük bir kıza" adeta çekildiklerini hissederler. Ama Esther'in büyük sırları vardır. Ailesinin güvenliğinden endişe eden Kate, John'a ve diğerlerine Esther'ın sevimli maskesinin ardındaki yüzünü göstermeye çalışır. Ama uyarılarına kulak asılmaz ve belki de herkes için çok geç olana dek bu durum devam eder.