Erdoğan, Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.
(İHA)
Yayınlanma tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba, 20:27

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Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

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