Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den BM'ye eleştiri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada, uluslararası mekanizmaların işleyişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BM'nin yenilenmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Elbette, BM gibi uluslararası kuruluşların otoritesini sorgulamıyoruz. Fakat uluslararası mekanizmaların başarılı olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Mekanizmalar, arızalanmaya başladı ve onların yenilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KIRIM

Zelenskiy, Donbas'ta savaşın 5 yıl devam ettiğini, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden 5 sene geçtiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki barışın korunmasını amaçlayan yüzlerce uluslararası kuruluş ve hukuk varken, ülkemiz, kendi vatandaşlarını kaybederek, silahla kendi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunuyor. 13 binden fazla hayatını kaybeden kişi, 30 bin yaralı var. Bir buçuk milyon kişi de kendi evini terk etmek zorunda kaldı. Her sene bu rakamlar yükseliyor."

NÜKLEER SİLAHLANMA

Ukrayna'nın nükleer silah üretiminden vazgeçerek uluslararası güvenliğinin sağlanması yönde adımlar attığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'da, Avrupa'da savaş varken, hiç kimse kendisini güvende hissedemez." ifadesini kullandı.