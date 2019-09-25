İniş takımları alev alan yolcu uçağındaki 12 kişi yaralandı

Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın

Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekipler…