İmamoğlu, L’Ekspress’e konuştu: Benim zaferim bir uyarıdır



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dünyaca ünlü Fransız dergisi L’Ekspress’e röportaj verdi. “Yeni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megapol İstanbul için projelerini anlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iğneliyor” diyen dergi, “Benim zaferim bir uyarıdır” başlığını attı.

İmamoğlu, derginin Türkiye muhabiri Yeliz Bozkurt’un sorularını yanıtladı. Röportajdan satır başları özetle şöyle:

'İSTANBULLU DERS VERDİ'

16 milyon İstanbullu, tüm güç sahiplerine, milletin iradesinin hiçe sayılmaması konusunda çok önemli bir ders vermiştir. “Güç bende; her şey iki dudağımın arasında belirlenir, ben istersem yargı sürecini de kendi bildiğim gibi işletirim” anlayışının geçerli olmadığını söyledi. Eğer 23 Haziran seçim sonuçlarını bir yenilgi olarak göreceksek, halkın sesini duymayanların kapalı kulaklarının, körleşmiş vicdanların; adalet duygusunu yitirmiş olanların milyonlar tarafından sarsılması diye nitelemeliyiz. Bu da güzel bir yenilgidir. Umarız, bu sonuçlar sadece İstanbul veya Türkiye’de değil, bütün dünyada milletin iradesine engel olmaya çalışanlara uyarı olur. Bu başarı demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü, milli iradeyi, “beni yönetecekleri bir avuç değil, bizzat 16 milyon İstanbullu olarak ben belirlerim” diyen bir halkın kararlılığını gösterdi.

'BENİM RAKİBİM DEĞİL'

Sayın Cumhurbaşkanı benim rakibim değildi. Benim için kendisi, bir partinin başkanı olmaktan çok, Cumhurbaşkanımızdır. Her zaman da söyledim, İstanbul’a Belediye Başkanlığı yapmış bir Cumhurbaşkanı ile çok keyifli çalışacağız. Bu sözlerim hala geçerli. Yeniden seçildikten hemen sonra görüşmek için randevu istememin nedeni de bu anlayıştır. Bunlardan öte, elbette isterdim ki, Sayın Cumhurbaşkanı söz konusu yerel bir seçim olduğu için sahada pek gözükmese, adaylara eşit mesafede dursaydı; ama böyle olmadı. Seçim yapıldı, halk da kararını verdi. Şimdi herkes kendisine göre bir sonuç çıkaracak, bir değerlendirme yapacak.