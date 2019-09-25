New York’ta ‘güvenli bölge’ mesaisi

Birleşmiş Milletler’in (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinin yapıldığı New York, Suriye’de sahada olan aktörlerin temsilcilerinin de görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Türkiye heyetinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile “güvenli bölge” başlığını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi. Kalın’ın görüşmede, farklı yaklaşımlara rağmen Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD ile ortak çalışma yürütülen “güvenli bölgenin” bir an önce tesis edilmesi konusunda Türkiye’nin beklentisini dile getirdiği bildirildi. Tarafların “kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda” mutabık olduğu da belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada güvenli bölgeye ilişkin “İlk aşamada, 30 km. derinliğinde, 480 km. uzunluğunda bir bölge oluşturulması hedeflenmektedir. Bu bölgede 1 milyon ile 2 milyon arasında sığınmacı yerleştirilebilir. Güvenli bölgenin derinliğini Deyr ez Zor-Rakka hattına kadar indirdiğimizde, 3 milyona kadar sığınmacıyı bu bölgeye yerleştirebiliriz” şeklinde konuşmuştu. ABD’li askeri yetkililer ise geçen hafta “güvenlik mekanizması” kavramını kullanarak 15 km. derinlikte ve 70 km. uzunluğunda bir alana yoğunlaşıldığını açıklamıştı.

GARANTÖRLER BULUŞTU

Öte yandan Suriye’de gerilimi azaltmak için başlatılan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanları da New York’ta bir araya geldi. Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, geçen hafta üzerinde uzlaşıldığı duyurulan anayasa komitesinin Cenevre’de ilk toplantısını düzenlemesine yardımcı olmak üzere anlaşıldığı vurgulandı. İçinde hükümet, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı 150 kişilik anayasa komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim’de Cenevre’de yapılması planlanıyor. Gelişmeyle ilgili yerel basına konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise “anayasa komitesinin kurulmasının sahadaki operasyonları durduracakları anlamına gelmediğini” söyledi. “Anayasamızın hazırlanmasında hiçbir yabancı müdahaleyi kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Muallim, “ABD ve Türkiye ordusunun Suriye topraklarındaki varlığının da komitenin çalışmalarını engellediği” çıkışında bulundu.

TÜRK F-16’LAR 3. KEZ UÇTU

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait iki F-16, üç gün içinde üçüncü kez Suriye’de Fırat’ın doğusunda uçtu. İki saat süren dünkü uçuş da ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonu görev gücü kapsamında gerçekleştirildi.