İngiltere basını: Johnson "parlamentoya karşı halk" temalı seçimin zeminini hazırlıyor

AFP

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'nin Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu beş hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı bulmasının ardından, Johnson'ın dün ilk kez milletvekillerinin önüne çıkmasıyla parlamentoda yaşananlar İngiltere basınının en geniş yer verdiği konu oldu.

Financial Times, manşetten duyurduğu haberinde parlamentoda meydan okur bir tutum takınan Johnson'ın, "halka karşı parlamento" temalı bir genel seçimin zeminini hazırladığını söylüyor.

Gazete, Yüksek Mahkeme'deki yenilgisinin sorumluluğunu almayı reddeden Boris Johnson'ın, milletvekillerinin Brexit'i sabote ettiğini savunduğunu aktarıyor.

Financial Times, Johnson'ın milletvekillerinin seçimde karşısına çıkmak yerine "mahkemelere koştuğunu" söylediğini aktarıyor ve muhalefete kendisine karşı bir güvensizlik oylaması talebinde bulunup, "seçmenlerle hesap günüyle yüzleşmeleri için" meydan okuduğunu vurguluyor.

Gazete "Johnson, kendisini AB'de kalma yanlısı kurulu düzene karşı, birlikten çıkmak için oy kullanan 17,4 milyon kişinin savunucusu olarak sunmayı umduğu" bir sahne hazırladı." diyor.

'Kaynama noktası'

Parlamentodaki hararetli tartışmaları "Avam Kamarası kaynama noktasına geldi" başlığıyla duyuran Times ise, başyazısında "Johnson'ın çok fazla seçeneği kalmadığını" söylüyor ve "ülkenin çıkarı için milletvekillerinin Johnson'a AB'den bir anlaşmayla çıkış için yardım etmeleri gerektiğini" vurguluyor.

Times şöyle devam ediyor;

"Bu olmazsa ve parlamento bir anlaşmayı yeniden reddederse, 'öyle ya da böyle' AB'den çıkma vaadi veren başbakanın bir uzatma istemesi imkânsız görünüyor. Bu da, Johnson'a başka birinin hükümet kurması için Johnson'ın istifa etmesi dışında bir seçenek bırakmaz. Bu da ileride daha çok kaosun olacağı anlamına gelir."

Guardian da milletvekillerinin "Brexit konusunda İngiltere adına konuştuğunu iddia eden Johnson'a öfkelendiğini" söylüyor. Gazete, Johnson'ın "teslimiyet" ve "ihanet" gibi sözleri, gerilen siyasi ortamda kullanmasının tehlikeli olduğunu söyleyen milletvekillerinin sözlerini "zırva" diye nitelediğini aktarıyor.

Başbakanın "parlamentoya karşı halk" söylemini kullanmaya devam ettiğini, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in ise Johnson'ın açıklamalarını "Kendisini hukukun üzerinde gören tehlikeli bir başbakanın 10 dakikalık yaygarası" diye tanımladığını ve "aslında oturduğu makama uygun olmadığını" söylediğini bildiriyor.