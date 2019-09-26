Erdoğan Amerikan basınına konuştu, o ayrıntıya dikkat çekti

Erdoğan’ın Fox News röportajından öne çıkan noktalar özetle şöyle:

S-400 KRİZİ: Bizim için S-400 olayı Türkiye Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye’nin ihtiyacıdır. Kaldı ki S-400 dediğimiz zaman Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Slovakya’da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın?

F-35 PROGRAMI: 4 veya 5’inin de teslimi noktasına gelinmişti, son anda bunun verilemeyeceğini söylediler. Ben bunu stratejik ortaklığa yakıştıramıyorum ve bunu doğru bulmuyorum. F-35’de biz müşteri değiliz, ortağız, oradaki 9 ülkeden biriyiz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Kaldı ki F-35’lerin bazı parçalarını Türkiye’de üretiyoruz. Bunun yanında her şu anda Türkiye’ye verilmesinden vazgeçilen uçak için bu sistemin kaybı 7 milyon dolardır.

DEAŞ’LA MÜCADELE: Kim DEAŞ’a karşı Türkiye gibi mücadele eden bir ülke gösterebilir? DEAŞ’ı temizleyen El-Bab’da biziz, 3 bin 500’e yakın DEAŞ’lıyı biz temizledik oralarda.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ: Düşünün bir darbe yapılıyor, benim 251 vatandaşım şehit oluyor, 2 bin 193 vatandaşım gazi oluyor. Bunların bütün belgelerini her şeyi gönderiyoruz ve bunların failleri ile ilgili ne yazık ki hâlâ Amerika bize kalkıp da ‘tamam gönderiyoruz’ demiyor.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ: Ben Sayın Kral ile bunları konuştum. Veliaht Prens (Muhammed bin Selman) ile iki kez bu konuları görüştüm ve kendilerinin bana söylediği ‘kanı yerde kalmayacak’ dediler ama ne yazık ki bir sene geçti hala bunlarla ilgili atılmış bir adım yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile ABD'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve diğer yetkililer uğurladı.