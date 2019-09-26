Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti



Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında hayatını kaybetti. Chirac'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı da kaydedildi.

Paris'te 1932'de doğan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 1995'de sosyalist François Mitterand'ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı seçildi. Chirac, daha önce de 1981, 1988'de Mitterand karşısında aday olmuş ancak kaybetmişti. Muhafazakar politikacı Chirac, 1974-1976 ve 1986-1988 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmasının yanısıra 1977-1995 yılları arasında da Paris Belediye Başkanlığı da yaptı.

DE GAULLE EKOLÜNÜ TEMSİL EDİYORDU

Sert dış politika ve güçlü ulusal hükümet fikrini savunan Chirac, bu düşünceleriyle Fransa eski Devlet Başkanı Charles de Gaulle'un izleyicilerindendi. Chirac bu yüzden sıkı bir "de Gaulcü" olarak tanımlandı. Chirac'ın cumhurbaşkanlığı programında, ülkede işsizliğin azaltılması, vergilerin düşürülmesi, Fransa Ordusu'nun gönüllülere dayalı bir yapıya kavuşturulması öncelik teşkil ediyordu. Chirac, dış politikada ise Mitterand'ın yolundan ilerleyerek Avrupa'nın bütünleşmesi ve tek Avrupa para birimine geçilmesi konularını desteklemişti.