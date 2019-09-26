‘İhbar’ ortaya saçıldı

ABD Başkanı Donald Trump hakkında, 2020 başkanlık seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden’ın oğlunun soruşturulması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e baskı yaptığı iddiasıyla başlatılan azil sürecine ilişkin tartışmalar büyüyor. Trump ile Zelenskiy arasında geçen temmuzda yapılan görüşmeyi şikayet eden istihbarat görevlisinin ihbar mektubu ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından kamuoyuna açıklanan mektupta, Trump’ın söz konusu görüşmede, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde siyasi rakibine karşı yabancı bir devlet başkanından müdahale talep ettiği ileri sürüldü.

'FARKLI DOSYADA SAKLANDI'

Yaşananların doğrudan tanığı olmadığını ancak birden fazla yetkiliden bu yönde bilgi aldığını savunan muhbir, Trump’ın şahsi ve siyasi çıkarları için makamını kötüye kullandığını ve bunun da ulusal güvenliği tehlikeye attığını iddia etti. Öte yandan, ihbar mektubunda söz konusu telefon görüşmesinin dökümünün, kamuoyundan gizlenmek üzere, alışılageldik dosyada değil başka bir yerde saklanmaya çalışıldığı da belirtildi.

Demokrat Senato üyeleri, muhbirin anlatıklarını “çok rahatsız edici” ve durumu “acil” olarak tanımladı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff istihbaratçının şikayetinin “kanuna aykırılık ortaya çıkardığını” söyledi. ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ise Beyaz Saray yetkililerinin kayıtların yerini değiştirme hamlesini “örtbas” çabası olarak değerlendirdi.

Trump ise Twitter’dan, “Demokratlar Cumhuriyetçi Parti’yi ve onun savunduğu her şeyi parçalamaya çalışıyor. Bir arada durun, oyunlarını görün ve sıkı mücadele edin. Söz konusu olan bizim ülkemiz!” tepkisini gösterdi. Gelişmelerin ardından Ulusal İstihbarat Direktör vekili Joseph Maguire, İstihbarat Komitesi’nde ifade verdi. Maguire, ihbar için “eşi benzeri görülmemiş” ifadesini kullandı.

‘SAVCI ADAMIM'

Telefon görüşmesinin yayımlanan kayıt dökümlerine göre, Trump ABD’nin Ukrayna’ya, diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla yardım yaptığını belirterek, “Biz de şimdi sizden bizim için bir iyilik yapmanızı isteyeceğiz” ifadesini kullanıyor. “Joe Biden’ın oğlu hakkında konuşulan çok şey var. Biden’ın yargıyı engellediği konuşuluyor” şeklinde konuşan Trump’a karşılık Zelenskiy, “Parlamenentoda mutlak çoğunluğa sahip olduğunu” hatırlatarak “yeni savcı adayının yüzde 100 kendi adamı olacağını ve konuyla ilgili gerekeni yapacağını” söylüyor. Azil girişiminin ve iddiaların ardından gözlerin üzerinde olduğu Trump ile Zelenskiy önceki gün New York’ta bir araya geldi. Trump, Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerinden milyonlarca dolar kazandığını ve bunun araştırılması gerektiğini savundu ve telefon görüşmesi için “baskı olmadı” ifadesini kullandı. Zelenskiy de baskı olmadığını savundu.

Trump’ın, “siyasi kazanç uğruna yeminine ve görevine ihanet ettiği” gerekçesiyle ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi tarafından başlatılan azil süreci, geçen hafta Wall Street Journal’da yayımlanan bir haberle gündeme gelmişti. Gazete, Trump’ın Zelenskiy’e Biden ve ailesinin soruşturulması karşılığında ülkeye yardım edeceği vaadinde bulunduğunu öne sürmüştü.