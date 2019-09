Trump hüsranı: İkili buluşma olmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD’nin New York kentinden ABD Başkanı Donald Trump’la baş başa görüşme gerçekleştiremeden ayrıldı. ABD’ye hareketinden önce Trump’la yapacağı ikili görüşmede “Suriye’de güvenli bölge konusunu masaya yatıracaklarını” söyleyen Erdoğan, New York’ta Trump’la yaptığı telefon görüşmesiyle ve verilen resepsiyonda Trump’la aile fotoğrafı çektirmekle yetindi.

Dün yurda dönen Erdoğan ile New York’ta bulunduğu sırada 22 Eylül’de New York’ta Trump’a yakın isimlerden ABD’li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ile görüştü. Bu görüşmenin ardından Erdoğan, aynı şehirde bulunmalarına karşın Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. Trump’ın BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta yapacağı resmi görüşme programında da Erdoğan ile ikili bir görüşme yer almamıştı. Türk yetkililerin, Trump’ın Erdoğan ile Türk-Amerikan İş Konseyi’nin (TAİK) vereceği yemek öncesi görüşmesi için çaba harcamasına karşın bu görüşme gerçekleşmedi.

Erdoğan’ın ABD Başkanı’yla New York’ta yüz yüze tek teması, Trump’ın eşi Melania Trump ile birlikte BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verdiği resepsiyonda gerçekleşti. Program kapsamında Trump çifti, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan, böylece istemesine karşın Trump’la ikili görüşme yapamadan Türkiye’ye dönmüş oldu.

Trump’a değinmedi

Erdoğan, Türkiye’ye dönmesinin hemen ardından İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada da Almanya, İngiltere, İtalya ve Katar’ın da aralarında bulunduğu ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmelerden söz ederken Trump’la temasına değinmemesi dikkat çekti.

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin Türkiye ile attığı Suriye’de güvenli bölge adımlarının yetersiz olduğunu belirtmiş ve “eylül bitmeden kurulmazsa kendi yolumuza gideriz” demişti. Erdoğan’ın Eylül sonunu işaret etmesi, New York’ta Trump’la yapmayı planladığı görüşme öncesi verilen bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

‘S-400 İLİŞKİLERİ BOZMAMALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Fox News televizyonunda katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Suriye’de ABD ile sürdürülen güvenli bölge çalışmalarına doğrudan değinmeyen Erdoğan, “Özellikle Suriye’de beraber attığımız adımlar var. Fakat öyle şeyler var ki Sayın Obama döneminde başlayan süreç var. Sayın Trump’ın devralmış olduğu buradaki durumlarda birçok sıkıntılar yaşandı, yaşanıyor. Bunların bir kısmını aştık, bir kısmını maalesef aşamadık” dedi. Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye olası S-400 yaptırımıyla ilgili de “Sayın Başkan’ın (Trump) Osaka’daki açıklaması beni çok umutlandırdı. Bu umudumu kaybetmek istemiyorum ama bizim için S-400 olayı Türkiye - Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye’nin ihtiyacıdır. Kaldı ki S-400 dediğimiz zaman Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Slovakya’da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda olunca oluyor da Türkiye olunca niye olmasın?” dedi.