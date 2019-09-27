Lavrov ile Pompeo 'Ortadoğu'yu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu kapsamında bir araya gelen iki bakan, Kore Yarımadası, Afganistan, Ukrayna, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki sorunların çözümünü ele aldı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya’nın farklı alanlarda ABD ile diyaloga açık olduğunu ama yapıcı işbirliğinin sadece birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde mümkün olduğunu kaydeden Lavrov, Moskova’ya “yaptırım ve diğer türden baskı çabalarının nafile” olduğuna işaret etti. Rus bakan yaptırımların, önemli küresel sorunları çözme yönündeki işbirliği umudunu bozduğunu ve küresel güvenliği sarstığını belirtti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı şekilde yapıldı.