Belediyelere gözlem

Avrupa Konseyi, konsey bünyesinde yer alan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden bir heyetin 1-3 Ekim tarihleri arasında Türkiye’ye bir “gözlem ziyareti” yapacağını açıkladı. Açıklamada, ziyarette Türkiye’nin 1992’de bazı maddelerine çekince koyarak taraf olduğu “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” hükümlerinin nasıl uygulandığının değerlendirileceği belirtildi.

Türkiye raportörleri Hollandalı Jacob Wienen ve İsveçli Yoomi Renström’ün, kongrenin 2011 ve 2014’teki tavsiyelerinin Türkiye’deki yerel demokraside nasıl yer bulduğunu inceleyecekleri belirtilen açıklamada, heyetin Ankara ve Diyarbakır’da görüşmeler yapacağı bildirildi.

Avrupa Konseyi heyeti Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vilayetler Birliği Başkanı da olan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Anayasa Mahkemesi yetkilileriyle görüşecek. Heyet, Diyarbakır’da ise büyükşehir belediye başkanlığı görevinden alınan HDP’li Selçuk Mızraklı, Mızraklı’nın yerine kayyım olarak atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken’le de görüşecek.

KASIMDA DA GELECEK

Heyetin ziyaretinin ikinci bölümü ise kasım ayında gerçekleştirilecek. Kasım ayındaki ziyarette heyetin görevden alınan ve yerlerine kayyım atanan diğer belediye başkanlarıyla görüşeceği ve bu görüşmelerin ardından bir rapor hazırlayacağı belirtiliyor.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyım atanmasından “derin endişe duyduğunu” bildirmiş ve “Bu uygulamalar yerel demokrasinin işleyişine ciddi şekilde zarar veriyor” açıklaması yapmıştı. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 29-31 Ekim’de Fransa’nın Strazburg kentinde yapılacak genel kurulda Türkiye’de 31 Mart ve 23 Haziran’da yapılan yerel seçimleri takip eden kongre heyetinin raporunu da görüşerek oylayacak. Genel kurula İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da davet edilmişti.