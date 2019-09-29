Suriye muhalefetinin aykırı isminden Fırat’ın doğusu değerlendirmesi: Şam ‘bekle-gör’de

İdlib gerilimi ve Fırat’ın doğusunda “güvenli bölge” için yürütülen çalışmalarla sahadaki tansiyonun devam ettiği Suriye’de bir yandan da siyasi çözüm için adımlar hızlandı. 2018 başında yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde (SUDK) kurulması kararlaştırılan anayasa komitesi nihayet son halini aldı ve ekim sonunda çalışmalarına başlaması bekleniyor. Özellikle son bir yılda Rusya ve İran destekli Şam yönetimi sahada büyük oranda hâkimiyet sağlarken mültecilerin durumu, yeni anayasanın nasıl şekilleneceği, İdlib, Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki tablo gibi belirsizliğini koruyan bir dizi başlık da bulunuyor.

Suriye muhalefetinin, yabancı müdahale ve silahlı mücadeleye karşı duran, laik ve Marksist kökenden gelen önemli isimlerinden biri olan Heysem Menna ile Suriye’de gelinen son aşamayı konuştuk.

SUDK’ye Demokratik Değişim için Ulusal Koordinasyon Komitesi’nin lideri olarak katılan, eşbaşkanlığını yaptığı Suriye Demokratik Konseyi’nden Fırat’ın doğusundaki özerklik ilanları nedeniyle bağlarını koparan Menna, gelinen noktanın halen ciddi sorunları barındırdığını düşünüyor.

- Kurulan anayasa komitesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Komitede sizin grubunuzdan da üyeler bulunuyor mu?

Anayasa komitesinin nihai listesinde herhangi bir arkadaşımız yer almadı. Komitenin ekim ayı sonunda çalışmaya başlayacağı söylendi. Yalnız 150 kişilik bu listenin en az 130’u zaten eski anayasanın aynen devam etmesini veya kimi “formel” değişiklikler yapılmasını istiyor. Anayasa konusunda uzmanlığı bulunan kişi sayısı da 10’u geçmez.

- Sizce komite Suriye hükümeti için ne ifade ediyor?

Bu komitenin kurulmuş olması hükümet için bir zafer niteliğinde. Komitenin çoğunluğu, 2012 anayasasında kimi küçük tadilatlara onay verecek bir bileşimden oluşuyor. Şam, komite için çalışılan bu uzun sürede önce önemli değişiklik önerileri yapabilecek isimlerin çıkarılmasını istedi. Sonra da özellikle Türkiye ile bir pazarlık yapıldı.

- Ankara için sonuç nasıl?

Türk yetkililerin tatmin olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kendilerinin destek verdiği ve anayasa komitesine giren birçok isme meşruiyet kazandırmış oldular. Ankara için zaten Suriye’de ya da diyelim ki Afganistan’da anayasanın demokratik olup olmadığı pek bir önem taşımıyor. Türkiye, önceliğinin “güvenlik sorunu” olduğunu söylüyor.

‘ABD, ANKARA İLE İRAN PAZARLIĞINDA'

- Sahada İdlib dahil oluşan tablo ne durumda sizce?

Şimdi çok büyük bir sorunumuz var: Yerinden edilenler, sığınmacılar, mülteciler. Yalnızca Türkiye’de 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Aslında Suriye sorunu şu anda bir Türkiye sorunu.

- ABD ile Türkiye arasında Suriye’nin kuzeydoğusunda “güvenli bölge” oluşturulması çalışmalarına ilişkin yorumunuz nedir? Suriye hükümetinden bu konuda sert açıklamalar da yapılıyor.

Öncelikle, hükümetin oportünist bir tavra sahip olduğunu söylemek gerekir. Müzakere için güçlü değil ve “bekle-gör” politikası izliyor. Ancak izledikçe sorun daha da büyüyor.

Türkiye açısından ise “güvenlik sorunu” mevcut. Suriye’de 2.5 milyonluk bir Kürt nüfus var ve bunların kurduğu “devletçikler” Ankara için büyük bir problem. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiye bakacak olursak burada da bir pazarlık mevcut. ABD, Türkiye’nin Körfez bölgesinde, Hürmüz Boğazı’nda, İran konusunda en azından “tarafsız” kalmasını istiyor. Türkiye’nin İran tarafında yer almaması karşılığında istediklerinin verilebileceği bir tablo oluşuyor.