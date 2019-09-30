Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi

Avusturya’da yapılan erken genel seçimlerde büyük bir zafer elde eden Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz’u zorlu bir hükümet kurma süreci bekliyor.

Ülkede dün gerçekleşen erken genel seçimlerin ardından eski başbakan Kurz’un başında bulunduğu ÖVP yüzde 37,1’lik oy oranıyla seçimlerin açık ara kazananı olması, başta kurulacak hükümet, ülkede yaşayan göçmenler ve seçim sonrası siyasi atmosfer açısından farklı anlamlara geliyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre merkez sağ ÖVP yüzde 37,1 ile birinci parti olurken, en yakın rakibi Sosyal Demokrat Parti’ye (SPÖ) yüzde 15’in üzerinde bir fark attı. Yüzde 21,7 ile ikinci olan SPÖ siyasi tarihinin en düşük seçim sonucunu aldı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması ve aşırı sağcı lider hakkında seçimlere kısa bir süre kala ortaya atılan kişisel harcamalarını parti kasasından karşıladığına ilişkin iddialar aşırı sağcı partinin yaklaşık yüzde 10 oranında oy kaybetmesine neden oldu.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS), önceki seçime oranla oylarını iki buçuk puan artırarak, yüzde 7,8 seviyesine ulaşırken, bu seçimlerin asıl sürprizi, 2017’de meclis dışı kalan Yeşiller Partisinin yüzde 14 oranında oy alarak çok güçlü bir şekilde parlamentoya yeniden girmesi oldu.

Bu oy oranlarının 183 sandalyeden oluşan meclise yansıması ise ÖVP 71, SPÖ 41, FPÖ 30, NEOS 15, Yeşiller 26 şeklinde oldu.

ÖVP’nin zaferi, aşırı sağcıların son anketlere oranla çok daha fazla oy kaybetmesi ve Yeşillerin tahmin edilenden çok daha fazla milletvekili parlamentoya sokması, seçim sonrası koalisyon senaryolarını artırırken, 33’üncü hükümetin beklenenden daha uzun bir sürede kurulacağı tahminlerine neden oldu.

Seçim öncesi yapılan anketler ışığında, ÖVP ve FPÖ koalisyonu en güçlü seçenek olarak öne çıkarken, ÖVP,NEOS ve Yeşillerden oluşacak üçlü bir birlikteliğin olası ancak zor bir ihtimal olduğu, ÖVP, SPÖ seçeneğinin ise zordan öte imkansız olarak değerlendiriliyordu.

Ancak seçim sonuçları, 4’üncü bir seçeneğin daha olduğunu gösterdi. Avusturya’da hükümeti kurabilmek için 92 milletvekiline ihtiyaç duyuluyor. Buna göre ÖVP ve Yeşiller üçüncü bir partiye gerek olmadan bir koalisyon hükümeti kurabiliyor.