İşte TikTok’un sahibinin kazancı

Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok hızlı büyümesiyle gündemde. Şirket bu yılın ilk yarısına dair mali verileri açıkladı.

Uluslararası haber ajansı Reuters’a yapılan açıklamaya göre, TikTok'u bünyesinde bulunduran ByteDance’in yılın ilk yarısına dair mali verileri beklentinin üzerine çıkmış durumda.

Şirket, yılın ilk 6 aylık döneminde 50-60 milyar yuan (7 – 8.4 milyar dolar) gelir elde etti. Bununla beraber şirket yıl sonu için koyduğu 100 milyar yuan (14 milyar dolar) olan hedefi 120 milyar yuan’a (16.8 milyar dolar çekti.

TİKTOK NASIL BU KADAR HIZLI BÜYÜDÜ?

TikTok, son dönemde sosyal medyanın en hızlı büyüyen uygulamalarından biri. TikTok‘un çatı şirketi ByteDance‘ın 2017’de satın aldığı Music.ly uygulamasının bu büyümedeki etkisi büyük.

Şirket ABD pazarına girerken iki uygulamayı TikTok markasının altında birleştirdi. Şirket 2017 yılında Music.ly uygulamasını satın almak için 800 milyon dolar ödemişti.