Ardern, silah yasağından şikayet eden 13 yaşındaki kıza yanıt verdi

Yeni Zelanda’nın Waikato bölgesinde yaşayan Maddy Millen-Turner, dünyanın takdirini toplayan silah yasağına olan öfkesini belirtmek amacıyla Başbakan Jacinda Ardern’e bir mektup gönderdi.

Atıcılık turnuvalarında yarışan ve 13. yaşgünü hediyesi olarak AR-15 tipi bir saldırı silahı hediye edilen Maddy, yasak nedeniyle bu silahı kullanamayacağını, bu durumdan şikâyetçi olduğunu söyledi.

'KIZGINDIM'

Her zaman babasıyla birlikte yarışmak istediğini, ancak silahlarını teslim etmek durumunda kalınca ‘kalbinin kırıldığını’ belirten Maddy, “Kızgındım ve Jacinda’nın bunu bilmesini istiyordum. Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor ancak kimse gerçekten bir şey yapmıyordu. Bu nedenle benimle aynı şekilde düşünen Yeni Zelanda nişancıları adına konuşmaya karar verdim” dedi.

ARDERN: 20-30 SARJÖRE İHTİYAÇ VAR MI?

‘Morning Report’ adlı radyo programında Maddy’ye yanıt veren Başbakan Jacinda Ardern, hükümetin silahla arasına bir sınır çizmek zorunda olduğunu söyledi.

Ardern, “Yeni Zelanda’daki tüm silahları yasaklamadık ve haklı olarak yasal kullanımı da var. Kendimize sormamız gereken soru şuydu: 20 ya da 30 sarjör iliştirilmiş bir silaha ihtiyaç duyuyor musun? Ya da örneğin avlanmak için bu gerekli mi? Ve bizim için cevap ‘Hayır’dı” dedi.

Jacinda Ardern, cami katliamında görüldüğü gibi saldırı silahlarının yarattığı kitlesel zarar nedeniyle yasak kararının alındığını hatırlattı.

Düzenlemeyi hayata geçirirken avlanma ve atıcılık gibi faaliyetleri göz önünde bulundurduklarını da vurgulayan Ardern, “Hâlâ avlanabilirsin, hâlâ atıcılık turnuvalarına katılabilirsin. İşin aslı, olimpiyat sporcularının dolaşımdan kaldırdığımız silahlardan etkilenmeyeceği konusunda fikir aldık” diye konuştu.

15 Mart’ta Christchurch kentindeki cami saldırılarından hemen bir hafta sonra Yeni Zelanda hükümeti askeri nitelikte yarı otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin yasaklandığını duyurmuştu. Hükümetin kararlılığı dünya kamuoyunda takdir toplamıştı.