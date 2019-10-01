İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kardeşine hapis

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun hakkında “yolsuzluk” suçlamasıyla geçen mayıs ayında verilen 7 yıl hapis cezası 5 yıla düşürülerek onandı. Geçen mayıs ayında Feridun, hakkında verilen yedi yıllık cezayı temziye götürmüştü. İran’ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak 1989-1997 yıllarında görev yapan eski diplomat Hüseyin Feridun, Cumhurbaşkanı Ruhani’ye muhalif kesimlerce “rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmak” ile suçlanıyordu. Ruhani’ye yakın kesimler ise suçlamaların “siyasi” olduğunu savunuyor.

CASUSLUK SUÇLAMALARI

Öte yandan İran’da bir kişi ABD’ye casusluk yaptığı için idam cezası aldı, kararın temyize götürüldüğü belirtildi. Yargı sözcüsü, davada yargılanan diğer iki kişinin de aynı suç için 10 yıl hapis cezası aldığını duyurdu. Ayrıca İngiltere’ye casusluk yapmakla suçlanan bir kişiye de yine 10 yıl ceza verildiği belirtildi.