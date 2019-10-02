Trump sınırdan geçmeye çalışan 'göçmenlerin bacaklarına ateş edimesini önerdi'

AFP

ABD'de yeni yayımlanan bir kitap, Başkan Donald Trump'ın, göçmen akışını durdurmak için ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin bacaklarına ateş edilmesi önerisinde bulunduğunu iddia ediyor.

New York Times gazetesinden iki gazetecinin hazırladığı kitapta, ülkenin güneyindeki Meksika sınırından geçişleri durdurmak amacıyla Trump'ın aşırı yöntemlere baş vurmak istediği ifade ediliyor.

Bunlar arasında elektrik akımı, sivri parmaklıklı duvar, yılan veya timsah dolu hendekler de var.

Meksika sınırında duvar kurulması Trump'ın temel politikaları arasında yer alıyor. Pentagon'un askeri fonundan verilen 3,6 milyar dolar ile duvar inşasına başlandı.

Beyaz Saray kitaptaki iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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ABD-Meksika sınırı

İDDİALAR NELER?

'Sınır Savaşları: Trump'ın Göçmenlere Saldırısı' (Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration) adlı kitap, ismi açıklanmayan 10'u aşkın yetkili ile yapılan mülakatlara dayanıyor.

Trump'ın Mart 2019'da bir hafta içerisinde güney sınırından geçişleri durdurma çabaları ele alınıyor.

Kitapta yer verilen bir iddiaya göre, Trump danışmanlarıyla özel bir konuşmasında, göçmenlere bacaklarından ateş etme önerisi getirmiş, ancak kendisine bunun yasalara aykırı olduğu ifade edilmiş.

Trump daha önce de kamuoyuna yönelik bir konuşmasında, sınırda taş atan göçmenlere askerlerin ateş açması önerisinden söz etmişti.

Başka bir iddiaya göre ise "Özel konuşmalarda Başkan sık sık sınırın bir duvarla ve içinde yılanların veya timsahların olduğu su dolu bir hendekle güçlendirilmesi ve bunun için kendisine bir maliyet raporu sunulmasından" söz ederek "duvara elektrik akımı verilmesini ve insan bedenini delecek sivri parmaklıklar konulmasını istediğini" ifade etmiş.

Kitapta ayrıca Trump'ın, Meksika sınırının ertesi günden itibaren kapatılması önerisinin ise danışmanlarını "panik içinde" bıraktığı ve Başkan'ı "yatıştırmaya" çalıştıkları iddiasına yer veriliyor.

Kitapta, danışmanlarının Trump'ı sınırı kapatma fikrinden vazgeçirmeyi başardığını, ancak Başkan'ın göçmenliği engelleme çabalarını sekteye uğrattığı düşüncesiyle daha sonra İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen gibi bazı kıdemli danışmanlarını görevden aldığı belirtiliyor.

Trump 2016'daki başkanlık seçimi kampanyasından bu yana yasa dışı göçü engellemeyi öncelikli politikası olarak görüyor.

Reuters

SINIRI AŞMAYA ÇALIŞAN 800 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başta gözetim kamplarındaki koşulların kötülüğü ve sınırda inşa edilen duvarın finansmanı konuları olmak üzere Trump'ın göçmenlere karşı politikası, Kongre'deki Demokratlar ile çatışmalara neden oluyor.

Trump, sınırdan göçmen akışını sınırlamak üzere Haziran ayında Meksika ile 90 günlük bir anlaşma imzalayıp bu ülkenin sınıra binlerce asker göndermesini sağladı.

Meksika geçen ay kaçak göçmen oranında Mayıs'tan bu yana yüzde 56 düşüş kaydedildiğini açıkladı.

Ancak 2000'den bu yana bu sayıda genel bir düşüş gözlenmekle beraber, Trump Başkan olduktan sonra bir artış oldu.

Bu mali yılda ABD'nin güney sınırında 800 bini aşkın insan gözaltına alındı. Bu sayı 2018'deki toplam rakamın iki katı.

Göçmenlerin çoğu, diğer Latin Amerika ülkelerindeki şiddet olaylarından ve yoksulluktan kaçarak Meksika'ya gelip buradan ABD'ye girmeye çalışıyor.