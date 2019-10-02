Kral’ın korumasının ölümündeki kuşkular



Çöl krallığı bu kez Kral Selman bin Abdülaziz el Suud’un kişisel koruması olan General Abdülaziz el Fağım’ın, “tartıştığı bir arkadaşı tarafından” öldürülmesiyle bir kez daha dikkatleri üzerinde topladı. Cinayetin oluş şekli, vakayı “kişisel bir kavga” olarak niteleyen resmi açıklamaya inanmayı zorlaştırıyor öncelikle. Çünkü, Kral gibi ülkenin en önemli figürünün koruması olan birinin sıradan bir kavgada öldürülmüş olması akla pek yatkın gelmiyor. Zaten her fırsatta ölüm tehditleri aldığı söylenen El Fağım’ın “arkadaşı” Memduh bin Meşal el Ali’nin evine korumasız gitmiş olması, eve yalnız gelmesi koşuluna bağlanıyor ki, bu cinayetin katil tarafından önceden planlandığı iddiasını güçlendiriyor. Ölen de, katil de Kral’a çok yakın isimler.

Katilin Kraliyet’in Şûra Konseyi üyesi Meşal el Ali’nin oğlu olması, aynı zamanda Kraliyet mensubu bir kadınla evlilik yapması da, cinayetin hanedan kararıyla bir girişim olabileceği olasılığını akla getiriyor. Öldürüldüğü varsayılırsa eğer, nedeni ne olabilir peki? Öncelikle “ulusal kahraman” olarak adlandırılan Fağım’ın kraliyetin “sır küpü” olması, dolayısıyla en son Kaşıkçı cinayeti olmak üzere birçok kirli sırrı biliyor oluşu onu hedef kılıyor. Fağım, Kaşıkçı cinayetini gerçekleştiren ekibin lideriydi. Özelikle Muhammed bin Selman’ı (MbS) zor durumda bırakacak kimi bilgilere sahip olması, hanedan içi çekişmelerde MbS karşıtı saflarda olabileceği belirtilen Fağım’ın ortadan kaldırılmasını açıklayabiliyor. MbS’nin Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu aldığını söylemesi, Fağım’ın öldürülmesinden sonra ise Kaşıkçı için öldürme emri vermediğini ilan etmesi de Fağım’dan kaynaklanan tehdidin bertaraf edildiğini düşündürüyor.

"GÖREVDEN ALINMIŞTI İDDİASI"

Fağım’ın öldürülmeden iki gün önce görevinden alındığı belirtiliyor ki, bunu, yıllardır sürgünde yaşayan, ülke içinde de önemli kaynaklara sahip olduğu bilinen gazeteci Ali el Ahmed kesin bir dille ileri sürüyor. Aynı iddiayı Ahmed’e dayandırmakla beraber başka kaynaklardan alarak The Times da duyurdu. Etkili bir sürgün gazeteci olan Hamza el Hassan da kraliyeti Fağım cinayetini örtbas etmekle suçlayanlar arasında. İşinden kovulduktan birkaç gün sonra öldürülmesindeki zamanlama bir yana, öldürüldüğü evin dışında bulunan güvenlik güçlerinin katili yakalama şansı varken öldürmeleri de dikkat çekici. Kaşıkçı cinayetinden sonra Fağım’ın katli de çok konuşulacağa benziyor.