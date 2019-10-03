Putin: Suriye'de siyasi süreci başlatmayı başardık

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte katıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin, burada yaptığı konuşmada, Suriye konusuna değinerek, ülkenin birkaç sene içerisinde teröristlerden temizlendiğini ve şiddet seviyesinin büyük ölçüde düştüğünü söyledi.

Putin konuşmasında, "BM'nin desteğiyle Astana formatı ortaklarla Suriye'de siyasi süreci başlatmayı başardık. İran, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Ortadoğu ülkeleri ve ABD ile güçlü temas kurabildik" ifadelerini kullandı.

Putin, "Suriye meselesi konusunda, uluslararası hukuk ve ülkenin egemenliğine saygı göstererek, halkın güvenliğini düşünerek, ortaklarımızla birçok şey yapabildik. Asya dahil olmak üzere, dünyadaki diğer sorunların da aynı yaklaşımlarla çözülebileceğinden eminim" dedi.