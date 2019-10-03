Irak’ta isyan büyüyor: ‘Gençler adil paylaşım istiyor’

Hem ABD hem de İran’ın etkisinin hissedildiği ülke siyasetinde gelirlerin adaletsiz dağılımı da son dönemin en ciddi konuları arasında. Irak’ı üç gündür sarsan protesto dalgasını, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen, Ortadoğu uzmanı, akademisyen Erhan Keleşoğlu ile görüştük.

Siyasi güç yok

- Protesto dalgasının nedenlerini nasıl açıklarsınız?

Öncelikle, gösterilerin arkasında bir siyasi güç var gibi görünmüyor. Gösteriler, tüm Arap coğrafyasındaki kalkınma sorununun Irak’a yansıması. 2011’deki gösterilerde de arkada yatan dinamik buydu. Irak, bilindiği gibi petrol ve doğalgaz açısından zengin bir ülke. ABD işgalinden sonra altyapısı tahrip olmuştu. Devletin yeniden kuruluşu sırasında ise eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin döneminden miras yolsuzluk ve kayırmacılık devam etti. Gösterilere yoğun şekilde katılan gençler, insanca bir yaşam talep ediyor. Irak’ta zenginlik son derece adaletsiz bir şekilde dağıtılıyor. Biliyorsunuz, yeni yapı etnik ve mezhepsel ayrımlara dayalı bir politik düzene işaret ediyor. Eğer bunun bir parçası olamıyorsanız, kaynaklardan da yararlanamıyorsunuz. Yeni düzenin etkilediği ilk kesim, iktidardan uzaklaştırılan Sünniler olmuştu. Zaten IŞİD’in gelişiminde de bu nüfus kesiminin etkinliği olduğu açık. Şimdi ise Şii nüfusun yoğun olduğu kentlerdeki gençler kendilerine vaat edilen hiçbir şeyin hayata geçmediğini görüyorlar. Örneğin, Irak gibi sıcak ve nemli bir ülkede yaz boyunca elektrik kesintileri yaşandı. Çok yaşamsal taleplerin olduğu bir isyan bu. Gösterilere karşı zor yoluyla, şiddetle ancak kısa vadede sonuç alınabilir ancak uzun vadede herhangi bir sorun çözülemez.

İstihbaratçılar cirit atıyor

- Gösterilerde Terörle Mücadele Ekipleri Komutanı General Abdulvahab el Saadi’nin görevden alınmasına öfke de göze çarpıyor.

Esas olarak yapısal bir sorun var ortada ama elbette kimi tetikleyiciler olacaktır. Burada da benzer bir şey oldu. Yolsuzluklarla mücadele ettiği düşünülen bir komutanın görevden alınması, tetikleyici bir unsur olarak öne çıktı.

- Irak’ta yaşananların ABD-İran gerilimi boyutunda yeni gelişmelere yol açabileceğini düşünüyor musunuz?

Eğer yapısal sorunlar varsa, tabii ki burada farklı yönlere çekiştirmeye çalışan unsurlar olacaktır. Sonuçta, istihbarat örgütlerinin cirit attığı bir coğrafya burası. ABD’nin, Haşdi Şabi milislerinin tasfiyesini ve böylece İran bağlantısının koparılmasını istediği de bilinen bir gerçek. Ancak gösterilerde doğrudan bu çekişmenin etkisi olup olmadığı konusunda bir yorum yapmak şu anda mümkün değil.