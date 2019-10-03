Paris’te polise bıçaklı saldırı: 4 ölü

Fransa’nın başkenti Paris’te Emniyet Müdürlüğü’nde dün bir memurun düzenlediği bıçaklı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Le Figaro’nun haberine göre, İstihbarat Servisi’nin bilgi işlem biriminde yaklaşık 20 yıldır çalışan 45 yaşındaki memur, servisin bulunduğu kata çıkarak bir polisi bıçakladı. Binadan çıkmaya çalışırken 4 polisi daha bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay anında yaşamını yitirenlerden birinin kadın, üçününse erkek polis olduğu bildirildi.

Öte yandan, olaya karışan bir başka saldırganın bulunması ihtimaline karşılık çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu bölge kordon altına alındı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner de programlarını yarıda keserek olay yerine gitti.

Olay, son yıllarda Fransız polisine yönelik en ölümcül saldırı olarak nitelendiriliyor. 13 Kasım 2015’te 130 kişinin öldüğü ve IŞİD tarafından üstlenilen saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal yönetiminin 2017’de son bulduğu ülkede polis, toplumsal olaylara orantısız müdahale eleştirilerinin de merkezinde.