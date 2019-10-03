Trump-Biden savaşı tam gaz

Trump, Ukrayna krizine ilişkin Kongre’de kendisi hakkında azil sürecini yürüten Demokratlara sert eleştiriler yöneltti. Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö ile önceki gün düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Trump, Biden ve oğlu Hunter için “yolsuzlar” ifadelerini kullandı. Trump’ın ağır çıkışlarının bir diğer adresi ise Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff’ti. Trump, “kaypak” ve “aşağılık” diye nitelediği Schiff için “Görevinden utançla istifa etmesi gerekir, vatana ihanetten soruşturulması lazım” dedi.

‘Gücün kötüye kullanımı’

Trump yönetimi ve ekibinin yolsuzluk suçlamalarının hedefindeki Biden ise bu sözlere dün Nevada’daki bir etkinlikte yüzlerce taraftarına seslenerek cevap verdi. “Trump’a, onun tetikçilerine ve bana saldırması için onu finanse eden özel çıkar gruplarına açıkça söyleyeyim: Hiçbir yere gitmiyorum” diyen Biden şöyle devam etti: “Bunun Trump’ın soytarılıklarıyla alakası yok... Bizi buraya neyin getirdiği çok basit: Gücün kötüye kullanılması.” Biden’ın 2020 başkanlık seçiminde Trump’ın karşısına çıkma ihtimali bulunuyor.