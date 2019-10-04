Gözler, Yavuz gemisinin Kıbrıs Adası’nın güneybatısındaki çalışmalarında

Doğu Akdeniz’de enerji mücadelesi sürerken Ankara’dan bölgedeki sondaj faaliyetlerine ilişkin yeni bir adım daha geldi. Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’e gönderdiği Yavuz sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) tek taraflı ilan ettiği ve halihazırda doğalgaz arama faaliyetleri için lisans verdiği “münhasır ekonomik bölgeler”e doğru ilerlediğini duyurması üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Yavuz gemisinin 7 Ekim’de Kıbrıs Adası’nın güneybatı açıklarında yeni bir sondaj operasyonuna başlayacağını bildirdi. “Sondaj, Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirilen Türk kıta sahanlığı ve hükümetimizin Türkiye Petrolleri’ne verdiği 2012 yılında resmi gazetede de yayımlanan ruhsat sahaları içinde” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da gelişmelere ilişkin, “Önümüzdeki hafta doğalgaz konusunda başka gelişmeler de yaşanacak. Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz” açıklaması yaptı. Bu arada Yavuz’un dün sabah GKRY’nin yaklaşık 51 deniz mili güneybatısında demirlediği haberleri gündeme yansıdı.

İngiltere’den tepki

Rum yönetimi ise Yavuz’un GKRY’nin “münhasır ekonomik bölgeler”inde bulunan yedinci bölgesine ilerlediğini savundu, Ankara’ya kınama açıklaması yaptı. GKRY lideri Nikos Anastasiadis’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Bu yeni provokasyon, Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplumun yasadışı faaliyetlerini durdurması için defalarca yaptığı çağrılara karşı çıkmasına örnek teşkil ediyor” denildi. AB üyesi GKRY’ye bir destek de Londra’dan geldi. İngiltere’nin Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Christopher Pincher, Anastasiadis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Londra’nın Kıbrıs yakınlarındaki sularda tüm sondaj faaliyetlerini kınadığını, ancak GKRY’nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde petrol/doğalgaz çıkarma hakkını desteklediğini çok açıkça belirttim” şeklinde konuştu.

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, KKTC tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlamıştı. Geminin adanın doğusu ve batısında iki sondaj kuyusu açması Lefkoşa ve AB’nin sert tepkilerine yol açmıştı. Rum yönetimi, Yavuz’un 7 Ekim’de faaliyete başlayacağı bölgede, daha önce lisans verdiği Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketleri ile halihazırda sondaj çalışması yürütüyor.