Pompeo'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

“ALENEN İHLAL ETTİ”

BBC Türkçe’nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD-Yunanistan arasında 1990 Savunma İşbirliği Protokolü'nün (MDCA) yenilenmesi için Atina'daydı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Pompeo'dan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki doğal gaz sondaj geriliminin sona erdirilmesi için yardım istedi. Miçotokis, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin “Kıbrıs'ın egemenlik haklarını alenen ihlal ettiğini” iddia etti. Miçotakis ise, "ABD'nin Doğu Akdeniz bölgesinde özel çıkarı var. Kıbrıs sadece gayet açık olan uluslararası hukukun uygulanmasını istiyor. ABD'nin olumlu katkısının bölgede daha verimli bir iş birliği ve yapıcı bir nihai oluşuma öncülük edeceğini umuyorum" dedi.

POMPEO: HİÇBİR ÜLKE AVRUPA'YI REHİN ALAMAZ

Miçotakis'in sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Pompeo, daha sonra düzenlediği basın toplantısında “Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin kabul edilemeyeceğini” söyledi.

Pompeo, Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarının keşfinde “uluslararası kuralların geçerli olduğunu” belirerek, "Hiçbir ülke Avrupa'yı rehin alamaz. Türklere, yasa dışı sondajın kabul edilemeyeceğini söyledik. Faaliyetlerin yasal yürütüldüğünden emin olmak için gerekli diplomatik adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz" dedi.

ABD Dışileri Bakanı, ayrıca Washington'un Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Mısır-İsrail arasındaki enerji işbirliğine destek verdiğini ve enerji piyasasasına “serbest ekonomi kuralları çerçevesinde dahil olmayı arzu ettiğini” de sözlerine ekledi.