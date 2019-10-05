Yokoluş İsyanı eylemleri öncesi Londra polisinden 'önleyici gözaltı' operasyonları

ReutersKennington'da Yokoluş İsyanı'nın kullandığı binaya düzenlenen baskında en az 8 kişi gözaltına alındı.

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevre aktivistlerinin Pazartesi günü başlaması planlanan eylemleri öncesi Londra polisi gözaltı operasyonlarına Cumartesi günü başladı.

Guardian gazetesinden Damien Gayle'nin haberine göre Londra Emniyet Teşkilatı'nın (Metropolitan Polisi) saha destek birimleri Cumartesi günü, Yokoluş İsyanı grubunun eylemlerde kullanılmak üzere malzemelerini depoladığı binaya baskın düzenledi.

Göstericiler, Pazartesi gününden itibaren Westminster'da 12 bölgeyi trafiğe kapatarak eylem yapmayı planladıklarını ve eylemlerin siyasi talepleri karşılanana kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Polis, baskın düzenlediği Londra'nın güneyi Kennington'daki binadan çıkardıkları malzemeleri kamyonetlere ve araçlara taşıyan eylemcileri de gözaltına aldı. Bazı eylemcilerin kapıları kilitlemesi üzerine polis binaya zorla girdi. Yokoluş İsyanı gözaltına alınan eylemcilerin sayısının sekiz olduğunu söyledi.

Göstericilerin malzemelerine de el kondu.

https://twitter.com/damiengayle/status/1180474119390928896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1180474119390928896&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fenvironment%2F2019%2Foct%2F05%2Flondon-police-arrest-extinction-rebellion-activists-in-advance-of-environment-protest

ReutersBina çevresinde toplanan Yokoluş İsyani destekçileri polise tepki gösterdi.

Yokoluş İsyanı'nın polisle ilişkilerden sorumlu üyesi Caroline Vincent, "Polis malzemeleri dışarı çıkarmamıza engel oluyor çünkü bu malzemelerle suç işleyeceğimizi düşünüyor, suç da yolları tıkamak" dedi.

Vincent polisin tencere ve tava taşınmasına da engel olduğunu söyledi ve "Onların da suç amaçlı kullanılacağını düşünüyorlar, görünen o ki yastık kullanmanın da suç unsuru olduğu görüşündeler. Yalnızca ilk yardım çantaları, süt ve broşür taşımamıza izin veriyorlar" diye konuştu.

Eylemciler, polisin kendilerine karşı 'önleyici tedbirler' almasını da kaygı verici bulduklarını dile getirdi.

Yokoluş İsyanı grubuna katılan eski polis memuru Richard Ecclestone, "Bu taktikler çok şaibeli. Muhtemelen barışçıl protesto haklarımızın ihlali sayılabilir. Hükümetin de iklim ve çevre krizinin varlığını kabul etmesine rağmen harekete geçmeyerek tehlikeye attığı halkın yaşam hakkını koruma çabalarımızı da baltalıyor" dedi.

Yokoluş İsyanı Nisan ayında Londra genelinde düzenlediği eylemlerde birçok yolu kapatmıştı. Polis, Nisan ayındaki gösterilerden sonra gruba karşı 'daha atik ve daha agresif olacaklarını' söylemişti.