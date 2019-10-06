Bağdat'ta göstericilere müdahale: 5 ölü

Hükümet karşıtı gösterilerin 5'inci gününde Bağdat'ın Filistin Caddesi'nde güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugünkü gösterilerde 5 kişi ölürken, onlarcası da yaralandı.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, dün gece saatleri itibarıyla, ülke genelindeki gösterilerde ölü sayısının 100'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Olaylarda 3 bin 978 kişi yaralandı

Öte yandan Irak İnsan Hakları Komiserliği, gösterilerin başladığı günden bu yana 3 bin 978 kişinin yaralandığını, gözaltına alınan 567 kişiden 355'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.