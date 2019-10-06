Amsterdam Belediyesi ‘araçsız şehir’ hedefi kapsamında alacağı önlemleri açıkladı

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın, bisikletlilere ve yayalara daha fazla alan sağlayan "araçsız şehir" haline getirilmesi için bir dizi önlem alınacak. Şehir içinde araç trafiğini azaltmak için, kent merkezine girişlere sınırlama getirilecek. Amsterdam'da, 2021'den itibaren, 12 yaşına kadar olan çocukların belli dönemlerde toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmeleri sağlanacak.

Amsterdam Belediyesi, 2030 yılına kadar araç yakıtlarının neden olduğu hava kirliliğini önleme planları çerçevesinde, "daha fazla yaşam alanı ve daha temiz bir çevre için" bir dizi yeni düzenleme hazırladı.

Kentteki trafik yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, şehir merkezine araç girişinin azaltılmasına dönük yeni önlemler alındı.

"Araçsız şehir" hedefleri doğrultusunda, toplu yaşıma ve bisikletli ulaşım özendirilecek. Toplu taşıma yatırımlarına ağırlık verilirken, deneme amaçlı gece metrosu seferleri de başlatılacak.

Toplu taşımada ücretsiz veya daha ucuz aktarma olanağı sağlanacak. Şehir içinde yaya ve bisiklet dostu tasarımlar hayata geçirilecek. Tren istasyonlarında olduğu gibi, metro istasyonlarına da bisiklet kiralama noktaları kurulacak.

Amsterdam'da, 2021 yılından itibaren, hafta sonları ve Çarşamba günleri öğleden sonra, 12 yaşına kadar olan çocukların toplu yaşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Yaklaşık 10 bin araçlık otopark alanı kapatılacak

Kent merkezinde daha az otopark izni verilecek ve yaklaşık 10 bin araçlık otopark alanı kapatılacak. Şehir dışındaki, "Park et, devam et" (P + R) alanlarının sayısı arttırılacak. Bu sayede, Amsterdam'a özel aracıyla gelenler, şehir dışındaki otoparklara araçlarını parkedip, kente toplu taşıma ile ulaşmaya teşvik edilecek.

Amsterdam Belediyesi, yeni yılda belediye meclisi tarafından onaylanması beklenen ve 500 ile 700 milyon euroya mal olacak projeyi, en geç 2025 yılına kadar hayata geçirmeyi hedefliyor.

ReutersAmsterdam

'İnsanları toplu taşıma ağını kullanmaya teşvik etmek istiyoruz'

Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Sharon Dijksma, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, daha çok sayıda insanı, kentin sahip olduğu üstün kalitedeki toplu taşıma ağını kullanmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

Trafik ve taşımacılıktan sorumlu belediye başkan yardımcısı Dijksma, özellikle çocukların hafta sonu ve Çarşamba günleri toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etmesinin, şehir içinde araç trafiğinin azalmasına katkı sağlayacağını vurguladı.