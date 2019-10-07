Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Portekiz İçişleri Bakanlığından açıklanan resmi rakamlarda PS, 230 sandalyeli mecliste 106 milletvekili çıkarırken tek başına iktidar olmak için gerekli 116 sandalyeyi elde edemedi.

Ülkeyi son 4 yıldır, Komünist Parti ve Sol Blok'un dışarıdan desteklediği azınlık hükümeti ile yöneten PS, hükümet kurmak için yeni dönemde de dışarından destek aramak zorunda kalacak.

Son seçimlere nazaran oy oranını ve milletvekili sayısını artıran PS, Portekiz'de 1'inci parti konumuna geldi.

Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, "Portekiz'in uluslararası inandırıcılığı için siyasi istikrar temeldir. Portekizliler istikrarlı bir hükümet için güçlenmiş bir PS'yi tercih ettiler" dedi.

Partisinin bu seçimlerden "açık bir şekilde güçlenerek çıktığını" vurgulayan Costa, ülkede kurdukları siyasi istikrarı gelecek 4 yılda devam ettireceklerini söyledi.

Komünist Parti ve Sol Blok'un desteğiyle PS'nin kurduğu ve son 4 yıldır iktidarda olan azınlık hükümetinin çalışmalarının Portekizliler tarafından 'beğenildiğini' ifade eden Costa, "Portekizliler, mevcut siyasi çözümün, güçlenmiş bir PS ile devamını istiyorlar" diye konuştu.

SAĞ PARTİLER CİDDİ OY KAYBETTİ

Diğer yandan ittifakla girdikleri 2015'teki seçimleri kazanan ancak hükümete kuracak çoğunluğu yakalayamadığından muhalefette kalan merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan demokrat görüşlü Halk Partisi (PP) ciddi oy kayıpları yaşadı.

PSD, tarihindeki en kötü seçim sonuçlarından birini alırken yüzde 28 oy oranıyla 77 milletvekili çıkardı.

PP lideri Assunçao Cristas ise seçim mağlubiyetini kabul ederek olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını ve partisinin başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.