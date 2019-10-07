Kraliçe, 157 bin lira maaşla eleman arıyor!

İngiliz Kraliyet Haneleri tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in yanında çalışacak eleman arayışı içerisinde olduğu açıklandı. İş tanımında 'iyi bir takım oyuncusu' arandığı vurgulanırken, çalışmaya hak kazanan kişinin Buckingham Sarayı'nda yaşayacağı ve Kraliçe'nin atlarına bakmakla yükümlü olduğu duyuruldu.

Yıllık 22.400 İngiliz Poundu (yaklaşık 157.377 TL) maaş teklif edilen pozisyonda ayrıca yan hakların da olduğu belirtildi. Yüksek standartlarda bir iş yapılmasını isteyen Kraliyet ailesi deneyimsiz adayların eleneceğini açıklarken, çalışacak kişinin 33 gün izin kullanabileceği, konaklama ve yemek masraflarının da karşılanacağını, hayvanların temizliğini de bu işi kabul edecek kişilerin üstleneceğini açıkladı.

Kurumun resmi internet sitesinde, "Atlarınız dünya sahnesinde gösteri yapmaya hazır olmalı, dolayısıyla yüksek standartlara ulaşmalısınız. Atların milyonlarca insan önünde gerçekleşen seremonilerde görevlerini yapmalarını sağlamak sizin elinizde. Göreviniz atları düzenli olarak eğitmek ve çalıştırmak. Böylelikle seremonilerde üstlenecekleri rolleri gerçekleştirebilsinler" açıklaması yer aldı. Ayrıca iş tanımında bu pozisyondaki kişilerin büyük etkinlik ve gösterilerde ata binmesinin de gerekli olduğu vurgulandı. Pozisyon için başvuruların 10 Ekim'e kadar açık olduğu ve daha sonra eleme işlemlerine başlanacağı belirtildi.

SON 30 YILDA 70 MİLYON STERLİN KAZANDI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, son 30 yılda safkanlarının katıldığı at yarışlarından yaklaşık 7 milyon sterlin kazandı.

At yarışlarına dair tüyo veren "myracing" adlı internet sitesinin derlediği verilere göre, kraliçe, kayıtların tutulmaya başladığı 1988 yılından bu yana engelsiz at koşularından toplam 6,7 milyon sterlin gelir elde etti.

Çok sayıda yarış atına sahip kraliçenin safkanlarının son 30 yılda 2 bin 815 yarışta yer aldığı ve bunların 451'ini birincilikle bitirdiği belirtildi. Safkanlar, geçen yıl kraliçeye 557 bin 650 sterlin kazandırarak, en karlı yılını yaşattı.

İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin atçılık sporu, polo ve yarış atçılığı sektörüyle yakından ilgilendiği biliniyor.

Bu arada, kraliçenin atlara düşkünlüğüyle bilinen kızı Prenses Anne de gelecek ay Türk iş adamı Mehmet Kurt'un İngiltere'de kurduğu ve yarış atlarının sakatlıklarını ön eğitimle en aza indiren "Kurtsystems" uygulamasının resmi açılışı gerçekleştirecek.(Haber global)