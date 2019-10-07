Trump'tan Suriye açıklaması

ABD'nin askerlerini Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırından çekmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Göreve ilk geldiğimde DAEŞ bölgede etkiliydi, yüzde yüz yendik. IŞİD'le Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Kürtler ilgilenmeli" dedi.

Twitter üzerinde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, ''ABD'nin 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük'' mesajını paylaştı.

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Washington’a geldiğim zaman IŞİD zaten bölgedeydi, bölgeyi yüzde 100 temizledik. Bu IŞİD’lilerin çoğu Avrupa’dandı ama Avrupa bunları istemiyordu ve 'ABD alsın' diyordu. Ben de, 'Hayır, biz size büyük bir kıyak geçiyoruz ve şimdi de bunları olağanüstü masrafa sebep olacak ABD’deki hapishanelere gönderilmesini istiyorsunuz. Bunu kabul etmeyeceğiz' dedim.

Kürtler bizimle savaştı ama bunu yapmak için çok yüksek miktarda para ve ekipman aldılar. Türkiye’yle onlarca yıldan beri savaşıyorlar, ben bu savaşa üç yıl dayanabildim, artık ABD’nin bu bitmek bilmeyen saçma savaştan ayrılmasının zamanı geldi, bunların çoğu kabile ve askerlerimizi evimize getirmenin zamanı geldi.

Bizim faydamıza olan savaşlara katılacağız ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler durumun ne getireceğini çözmek zorundalar ve yakalanan ‘komşuları’ IŞİD’lilerle ne yapacaklarını belirlemeliler” dedi. Trump, “Hepsi IŞİD’den nefret ediyor ve yıllardır düşmanlar. Biz onlardan 7000 mil uzaktayız ve eğer tekrar yakınlarımıza gelirse IŞİD’i yine yıkarız.