'Türkiye ekonomisini yok ederim' demişti...Trump'tan yeni açıklama

Trump paylaşımlarında şöyle devam etti:
''Türkiye, Avrupa ve diğerleri ile birlikte IŞİD savaşçıları ve ailelerine nezaret etmek zorundalar. ABD IŞİD halifeliğini tamamen ele geçirme dahil kendisinden beklenebileceklerin çok daha fazlasını yerine getirdi. Bazıları çok zengin olan bölge ülkelerinin kendi bölgesini koruma vakti geldi. ABD muhteşemdir"
TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA
İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir ilişkimiz var. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimizi evlerine döndürmek için seçildim" ifadelerini kullandı.