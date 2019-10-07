Pentagon: Bölgedeki IŞİD'lilerden Türkiye sorumlu olacak

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıkladı.

Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Başkan'ın da belirttiği üzere, Türkiye'nin kuzey Suriye'ye yönelik operasyonunu desteklemiyor. ABD Silahlı Kuvvetleri bunu desteklemiyor ve böyle bir operasyona müdahil olmayacaklar" ifadelerini kullandı.

İki ülke savunma yetkilileri arasındaki görüşmelerde bölgedeki güvenliğin koordinasyon ve iş birliği ile sağlanacağını ifade ettiklerini belirten Hoffman, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından bölgede esir tutulan IŞİD'lilere ilişkin ise '' Türkiye bölgeyi ele geçirmesi durumda, ABD öncülüğünde ele geçirilen ve bölgede esir tutulan binlerce IŞİD'liden sorumlu olacak'' açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE HAVA GÖREV EMRİ'NDEN ÇIKARILDI'

Hoffman'ın yazılı açıklamasının ardından Pentagon'dan ikinci bir açıklama yapıldı. Sözcü Yarbay Carla Gleason tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı.

"Bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediği"ne ilişkin soruya Gleason, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'NİN ADIMININ BAŞKA SONUÇLARI OLABİLİR'

Diğer taraftan, AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını değerlendiren bir savunma yetkilisi ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını aktardı.

Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini ifade etti.