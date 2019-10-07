Pentagon: Türkiye Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, yaptığı açıklamada, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı.

"Bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediği"ne ilişkin soruya Gleason, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'NİN ADIMININ BAŞKA SONUÇLARI OLABİLİR'

Diğer taraftan, AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını değerlendiren bir savunma yetkilisi ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını aktardı.

Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.