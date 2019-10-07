Uzmanlar yorumladı: ‘ABD’lilerle sıcak temas olmaz’

Dr. Ataç, harekatın ortak olmadığını, bu nedenle ortak bir mekanizmanın da kalmadığına dikkat çekti. Ancak iki ülkenin askerden askere ilişkiler yürüttüğünü belirten Ataç, “Pentagonla bir bilgi akışı olduğu kesin. ABD Dışişlerinin haberinin olmadığı da söyleniyor. Bunlar açık kaynaklara da yansıyor. Olası temas noktalarının çalışıldığı belli. Bu kapsamda Amerikan özel kuvvetleri Türkiye sınırındaki bölgelerden çekiliyor. İki ülke askerlerinin bölgede yaptığı devriyeleri iki kuvvetin birbirini test etmesi olarak da görüyorum. Çatışmanın kurallarının ne olacağı hesaplanmıştır” diye konuştu.

Fırat’ın doğusu konusunda ABD’deki görüş ayrılıklarına da dikkat çeken Ataç, “Trump askerleri çekeceğim dedikten sonra Savunma Bakanı Mattis’in istifa etmesi tesadüf değil. Şimdi ABD seçim sürecine giriyor. Trump için bir azil tartışması var. Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar, Senato’da ise Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Araştırmayı Temsilciler Meclisi, yargılamayı Senato yapacak. Ancak bir kısım Cumhuriyetçilerde kırılma yaşanıyor. ABD’nin içerde bu sorunları yaşamasından Türkiye yararlanmış olabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatının Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyondan ayrı düşünülmemesi gerektiğini anlatan Ataç, “Münferit bir operasyon değil. Türkiye’nin genel bölge politikasının tamamlayıcı unsuru olarak görüyorum. Legonun bir parçası gibi” dedi. Ataç, IŞİD’den geriye kalan unsurların hem Türkiye hem de Avrupa için tehlike olduğunu belirtti. Ataç, Trump’un Türkiye’nin harekatını kabullenerek hem bölgedeki Kürt grupları hem de Avrupa’yı umursamadığı yönünde mesaj verdiğini de vurguladı.

‘HAREKAT ESAD'IN İŞİNE GELİR'

Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarını kontrol eden YPG’ye yönelik harekatını istemeyerek de olsa kabul etmesine Rusya’nın olumsuz bir tepki vermesi beklenmiyor. Bu ülkenin dış politikasını yakından izleyen Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mitat Çelikpala, bölgeden IŞİD ve YPG’nin temizlenmesinin hem Rusya hem de Esad yönetiminin işine geleceğini söyledi.

Çelikpala, Rusya’nın ve desteklediği Esad yönetiminin Fırat’ın doğusunda egemenlik sağlamalarının maliyetine dikkat çekti. ABD’nin bölgeden bu iki aktörün isteğiyle çkmasının zaten mümkün olmadığını belirten Çelikpala, “Bölgede Esad yönetimine muhalif grupların Türkiye tarafından temizlenmesi işlerine gelir. Asıl önemlisi Türkiye’nin nerede duracağı konusudur. Rusya, Türkiye’nin karşısına yeni yaklaşımla çıkabilir. Biz senin isteklerini kabul ettik, sen de Suriye ile konuşup bölgeden çıkacaksın diyebilir” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin yapacağı harekatın Türk-ABD ilişkilerinde nefeslenme anlamına geleceğini kaydeden Çelikpala, “Bu iki ülke arasında yeniden askeri işbirliği, yeniden NATO demektir. Bu da Rusya’nın istediği bir durum olmaz. Ama kısa vadede harekata Rusya’nın bir itirazı olacağını sanmıyorum” dedi.