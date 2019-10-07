Türkiye harekâta hazır

Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından, Fırat’ın doğusundaki Suriye topraklarını kontrol eden YPG’nin bölücü örgüt PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle bölgeye askeri harekat yapmak istiyor. ABD ile sürdürülen temaslarda yeni bir aşamaya gelinmiş durumda. Bir süre Dışişleri bakanlıkları üzerinden sürdürülen görüşmelerin ardından, askerden askere görüşmelere geçildi. Bu kapsamda Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi (HM) Suriye’nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri arasında Türk ve ABD askerleri ortak devriye görevi yaptı. Gelinen noktadan Türkiye’nin memnun olmaması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yoğun olarak tek taraflı askeri harekat yapılacağını dile getirmeye başladı.

Türkiye’nin ısrarlı ve kararlı tutumu karşısında son anda Erdoğan ABD lideri Donald Trump ile telefonda görüştü ve ikinci kez askerlerin bölgeden çekileceği açıklandı. Türkiye’nin tek taraflı müdahale yönünde ciddi emareler göstermesi nedeniyle ABD’nin tek taraflı harekata istemese de karşı çıkmama politikası çerçevesinde sissiz kaldığı belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ

Türkiye, Fırat’ın doğusundaki 480 kilometrelik sınır hattının güneyindeki bölgeyi PKK bağlantılı YPG’nin kontrol etmesini kendisi açısından en yakın beka tehdidi olarak algılıyor. Türkiye’nin temel hedefi YPG tehdidini ortadan kaldırmak. Bu amaçla bölgeye yönelik her türlü askeri harekat planlaması yapılmış durumda. Ayrıca her geçen gün ağırlaşan Suriyeli göçmen sorununu da bu bölgeyi yerleşime açarak kısmen de olsa çözmeyi planlıyor.

ASKERİ KONUŞLANMA

Fırat’ın doğusuna yönelik harekat amacıyla Türkiye, sınıra büyük yığınak yapmış durumda. Bir kolordu düzeyindeki askeri varlığın toplu olarak değil, cepler oluşturarak güneye doğru sınırı geçecekleri, özellikle harekatın demokrafik olarak daha çok Arapların yaşadığı Tel Abyad ve Resulayn ilçeleri bölgesinden başlayabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye ayrıca El Bab ve Afrin bölgelerindeki harekatın ardından bu iki bölgede eğitilen muhaliflerin de Fırat’ın doğusundaki harekata katılmasını planlıyor. Bu kapsamda son olarak Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı gruplardan eğitilen milis sayısı 50 bin düzeyine ulaştı. Geçtiğimiz hafta tek bir komuta altına alındığı duyurulan ÖSO unsurlarının da bu harekata katılması bekleniyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Beyaz Saray ve ardından Trump’ın açıklamalarına karşın bölgede ABD ile temaslarda hangi aşamaya gelindiği tam olarak netleşmiş değil. Fırat’ın doğusunda yapılacak askeri harekatın güney istikametinde derinliğine kaç kilometre olacağı bilinmiyor. Türkiye, 30-40 kilometrelik derinliğe kadar inilmesi gerektiğini, aksi durumda tehdit algısının ortadan kalkmayacağını savunuyor. Bu hat, Suriye’nin kuzey doğusunda M-4 karayolu olarak bilinen ulaşım hattının da kontrolünü kapsıyor.

Belirsizliğini koruyan diğer konu ise Münbiç. Münbiç konusunda iki ülke arasında varılan anlaşmalar daha önce uygulanmamıştı. Münbiç ilçesinin bu harekat kapsamında olup olmadığı konusunda belirsizliğini koruyor. Harekatın bölgedeki ABD birliklerinin çekilmesi ve karşı karşıya gelme riskinin minimum düzeye indirilmesinden sonra başlayabileceği değerlendiriliyor.